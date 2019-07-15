«Росатом» предложил Саудовской Аравии новый проект АЭС средней мощности

Российская государственная корпорация «Росатом» предложила Саудовской Аравии новый проект атомной электростанции средней мощности, согласно итоговому протоколу заседания межправительственной комиссии. Документом поделилось РИА Новости.

Отмечается, что АЭС спроектирована на базе реакторной установки ВВЭР-600. По сути, это первое публичное сообщение о планах госкорпорации по продвижению подобных станций за рубежом.

Вместе с тем, в протоколе указано, что ядерные реакторы малой и средней мощности — это одно из ключевых направлений сотрудничества отечественного «Росатома» и саудовского Научного центра атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы. В частности, это касается и технико-экономического обоснования проекта новой АЭС.

Напомним, что госкорпорация участвует в диалоге по строительству первой атомной станции большой мощности с СА с 2017 года. В прошлом году генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев указывал на большой потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией, причем не только в проектах АЭС большой мощности, но и меньшей.