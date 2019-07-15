Минсельхоз РФ перечислил регионам 118 миллиардов рублей субсидий

Представитель министерства сельского хозяйства РФ в понедельник, 15 июля, сообщил, что ведомство перечислило регионам в полном объеме субсидии, предусмотренные федеральным бюджетом, на общую сумму 118 миллиардов рублей. По его словам, из указанных денег регионы довели до конечных получателей 56 миллиардов рублей или 47,5 процента от предусмотренного объема.

«Что почти на десять процентов выше уровня 13 июня 2019 года», — добавили в Минсельхозе РФ.

По доведению денег до аграриев лидируют Ненецкий автономный округ — 83,3 процента, Чукотский — 82,0 процента, Кировская область — 81,8 процента. Самые низкие темпы у Ингушетии — 5,1 процента. Министерство сельского хозяйства постоянно контролирует доведение государственной поддержки до аграриев.