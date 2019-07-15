Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир»* задержан в Киргизии

Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир»* задержан в Киргизии

 Поклонская пригрозила СМИ судом из-за фейка о «секте царебожников»

Поклонская пригрозила СМИ судом из-за фейка о «секте царебожников»
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

 Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой

Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой
Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир»* задержан в Киргизии

Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир»* задержан в Киргизии

 Поклонская пригрозила СМИ судом из-за фейка о «секте царебожников»

Поклонская пригрозила СМИ судом из-за фейка о «секте царебожников»
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

 Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой

Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой
16:04   15 Июля 2019
Россия

Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир»* задержан в Киргизии

Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир»* задержан в Киргизии

Специалисты киргизского МВД задержали одного из лидеров террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»*, который курировал деятельность боевиков в нескольких областях Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 июля.

Отмечается, что преступник свыше полугода находился в розыске за хранение и распространение экстремистской литературы. Кроме этого, он активно вербовал людей из Джалал-Абадской и Чуйской областей, а также из города Бишкек. Задержанный регулярно посещал собрания лидеров организации, на которых они обсуждали планы по распространению своей идеологии по территории республики.

«Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Киргизии был задержан активный лидер радикально-экстремисткой организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами»* по Джалал-Абадской, Чуйской области и городу Бишкеку 41-летний М.М.», — уточнили в пресс-службе.

Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир»* задержан в Киргизии

Во время задержания террорист сопротивлялся. У него изъяли множество материалов «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами»*, в частности литературу на электронных носителях.

«Изъятая литература и другие материалы в качестве вещественных доказательств переданы в следственные органы, назначена необходимая судебно-теологическая экспертиза», — отметили в МВД.

* «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая группировка, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#задержание #киргизия #террорист #хизб ут-тахрир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...