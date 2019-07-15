Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир»* задержан в Киргизии

Специалисты киргизского МВД задержали одного из лидеров террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»*, который курировал деятельность боевиков в нескольких областях Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 июля.

Отмечается, что преступник свыше полугода находился в розыске за хранение и распространение экстремистской литературы. Кроме этого, он активно вербовал людей из Джалал-Абадской и Чуйской областей, а также из города Бишкек. Задержанный регулярно посещал собрания лидеров организации, на которых они обсуждали планы по распространению своей идеологии по территории республики.

«Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Киргизии был задержан активный лидер радикально-экстремисткой организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами»* по Джалал-Абадской, Чуйской области и городу Бишкеку 41-летний М.М.», — уточнили в пресс-службе.

Во время задержания террорист сопротивлялся. У него изъяли множество материалов «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами»*, в частности литературу на электронных носителях.

«Изъятая литература и другие материалы в качестве вещественных доказательств переданы в следственные органы, назначена необходимая судебно-теологическая экспертиза», — отметили в МВД.

* «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая группировка, запрещена на территории России.