Москалькова попросила подписку о невыезде для Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подала прошение на имя судьи об освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом 15 июля сообщает ТАСС.

По данным агентства, Москалькова подала прошение об освобождении Вышинского под подписку о невыезде. Журналист готов являться в суд.

«Украина имеет все юридические основания для освобождения Кирилла Вышинского», — заявила она

По ее словам, статьи, вменяемые Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержания под стражей в качестве меры пресечения. Москалькова также подчеркнула, что появилась правовая основа для решения вопроса.

Ранее сообщалось, что главного редактора РИА Новости Украина могут отпустить на свободу 15 июля, в понедельник.

Вышинского арестовали более года назад в Киеве. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также ему вменяют госизмену. По этой статье журналисту грозит до 15 лет колонии.