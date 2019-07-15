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 Поклонская пригрозила СМИ судом из-за фейка о «секте царебожников»

Поклонская пригрозила СМИ судом из-за фейка о «секте царебожников»
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16:02   15 Июля 2019
Россия

Поклонская пригрозила СМИ судом из-за фейка о «секте царебожников»

Поклонская пригрозила СМИ судом из-за фейка о «секте царебожников»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская  обратилась к СМИ в связи с публикациями, в которых, по ее словам, распространяется клевета. Речь в «новостях» идет о секте царебожников, заявила депутат в соцсети 15 июля.

«Официально обращаюсь к редакциям издательств, распространяющих клевету в отношении меня… СМИ публикуют «сенсационные» новости со мной в главной роли», — подчеркнула Поклонская.

Депутат отметила, что не знает «чей заказ выполняют издания». Поклонская пригрозила судом, если сегодня же СМИ не опровергнут эту новость. При этом она предложила СМИ взять у нее комментарий на эту тему, чтобы ссылаться на него, а не на «некие осведомленные источники»

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что Поколонская разорвала контакты с сектой царебожников и идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Об этом депутат якобы заявила в интервью.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #поклонская

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