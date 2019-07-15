Москвич поймал выпавшего из окна второго этажа ребенка. Об этом 15 июля сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидца Андрея Медикова.

По словам Медикова, он проходил мимо и заметил, как кричит человек. Очевидец сразу же позвонил в МЧС, однако в этот момент малыш выпал с окна. К счастью, человек, наблюдавший за ребенком, успел его поймать.

«Ребенок выпал со второго этажа. Там было приоткрыто окно, он там сидел, рожи корчил. Мы на него покричали, думали, что испугается и уползет. Не уполз, а наоборот вытащил игрушку и вместе с ней свалился», — передает телеканал слова очевидца.

Очевидец сообщил, что это произошло около недели назад на улице Тимирязевской. Выпавшего мальчика неизвестный мужчина отдал маме. Теперь спасателя ищут по всей Москве.

«Мужчина высокий, крупный, что ребенку и помогло. Лет 60», — сообщил он.

Медиков добавил, что видел этого человека впервые. Ранее некоторые СМИ ошибочно назвал спасителем собеседника «360», однако он был только очевидцем.

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