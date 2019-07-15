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Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

 Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой

Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой
15:35   15 Июля 2019
Весь мир

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави в понедельник, 15 июля, сообщил, что Тегеран ожидает от Европы практических мер по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. По его словам, правительство изучает заявление европейских стран на предмет соответствия обязательств положениям СВПД.

Лидеры и главы правительств Германии, Франции и Британии встретились в минувшие выходные и отметили, что Берлин, Париж и Лондон беспокоит риск развала СВПД под давлением американских санкций в связи с решением Тегерана не выполнять несколько ключевых положений соглашения. Также они добавили, что Германия, Франция и Британия поддерживают соглашение, но СВПД сохранится, если Иран полностью выполнит обязательства.

«Иран ожидает от европейских партнеров принятия практических решений и ответственных шагов в процессе реализации СВПД», — ответил Аббас Мусави.

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Автор: Анатолий Кубарев
#европа #иран #общество #свпд

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