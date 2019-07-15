Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави в понедельник, 15 июля, сообщил, что Тегеран ожидает от Европы практических мер по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. По его словам, правительство изучает заявление европейских стран на предмет соответствия обязательств положениям СВПД.

Лидеры и главы правительств Германии, Франции и Британии встретились в минувшие выходные и отметили, что Берлин, Париж и Лондон беспокоит риск развала СВПД под давлением американских санкций в связи с решением Тегерана не выполнять несколько ключевых положений соглашения. Также они добавили, что Германия, Франция и Британия поддерживают соглашение, но СВПД сохранится, если Иран полностью выполнит обязательства.