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Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой
15:30   15 Июля 2019
Россия

Грузинские депутаты обеспокоены, что их «польют грязью» в Тбилиси

Грузинские депутаты обеспокоены, что их «польют грязью» в Тбилиси

Глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломая заявил, что встреча с российскими депутатами прошла конструктивно. Об этом он сообщил 15 июля на пресс-конференции, передает РИА Новости. 

«Встреча прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы», — заявил он. 

По мнению Ломая, встреча в создавшихся условиях «уже достижение». Он подчеркнул, что им нужен мир на Кавказе, но без диалога с соседями его не достичь. При этом депутат опасается, что когда делегация вернется в Грузию, ее будут «поливать грязью». 

Грузинские парламентарии от «Альянса патриотов» намерены начать кампанию за военное неприсоединение Грузии. Депутаты вместе с российскими коллегами запланировали «еще несколько шагов», однако они отказалась о них говорить, чтобы не допустить провокаций. 

Ранее президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси занял кресло главы парламента Грузии, что возмутило грузинскую оппозицию. Это привело к массовым протестам и росту напряжения в отношениях Грузии и РФ. Президент РФ Владимир Путин на фоне этих событий подписал указ о запрете на воздушные перевозки граждан из России в Грузию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #депутаты #политика #грузия #тбилиси #весь мир

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