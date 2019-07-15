Глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломая заявил, что встреча с российскими депутатами прошла конструктивно. Об этом он сообщил 15 июля на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Встреча прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы», — заявил он.

По мнению Ломая, встреча в создавшихся условиях «уже достижение». Он подчеркнул, что им нужен мир на Кавказе, но без диалога с соседями его не достичь. При этом депутат опасается, что когда делегация вернется в Грузию, ее будут «поливать грязью».

Грузинские парламентарии от «Альянса патриотов» намерены начать кампанию за военное неприсоединение Грузии. Депутаты вместе с российскими коллегами запланировали «еще несколько шагов», однако они отказалась о них говорить, чтобы не допустить провокаций.

Ранее президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси занял кресло главы парламента Грузии, что возмутило грузинскую оппозицию. Это привело к массовым протестам и росту напряжения в отношениях Грузии и РФ. Президент РФ Владимир Путин на фоне этих событий подписал указ о запрете на воздушные перевозки граждан из России в Грузию.