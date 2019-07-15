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Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой
15:41   15 Июля 2019
Россия

РФ готова к поэтапному снятию ограничений с Грузии

РФ готова к поэтапному снятию ограничений с Грузии

Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что РФ готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Грузии, если страна будет готова к сотрудничеству. 

«Делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти», —  сказал Калашников 

Такое заявление он сделал после встречи с депутатами «Альянса патриотов Грузии» в нижней палате парламента в понедельник, 15 июля.

В июне Тбилиси захлестнула волна организованных оппозицией антироссийских выступлений. Поводом для них послужило участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. На правах президента организации он сел в кресло спикера парламента Грузии. Радикалы начали штурм здания парламента, где находились российские представители. Силовики разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В беспорядках пострадали 240 около 300 человек.

Российский лидер Владимир Путин 21 июня для обеспечения безопасности россиян подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс объявил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #госдума #грузия

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