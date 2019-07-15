Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой

Корреспондент Федерального агентства новостей в понедельник, 15 июля, сообщил, что в Хартуме началась новая активная фаза противостояния между оппозицией и Переходным военным советом Судана. По его словам, протестующие возвели самодельную баррикаду и подожгли покрышки. Полицейские приехали на главную улицу Хартума, разобрали баррикаду и уехали.

«С полицией случился конфликт, правда, слава богу, без стрельбы», — добавил корреспондент ФАН.

Протестующие потребовали правосудия в отношении граждан, которых удили представители органов безопасности. По их словам, в июне сотрудники суданской службы безопасности напали на лагерь манифестантов в Хартуме. Погибли более 100 человек.

В субботу, 13 июля, профессиональная ассоциация Судана организовала демонстрации. Участники акции потребовали, чтобы представители Переходного военного совета Судана ответили за случившееся.