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 Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой

Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой
15:28   15 Июля 2019
Россия

Политолог считает, что соратников Навального больше нельзя допускать к выборам

Политолог считает, что соратников Навального больше нельзя допускать к выборам

В воскресенье, 14 июля, прошел несанкционированный митинг тех, кто не был допущен на выборы в Мосгордуму в связи с большим количеством недействительных подписей. Столичные власти предупредили организаторов незаконной акции об ответственности за ее проведение. Но соратники скандально известного Алексея Навального решили игнорировать предупреждения и призывали граждан к протестам.

Примечательно, что в регистрации этим кандидатам отказали в связи с тем, что Мосгоризбирком обнаружил в их подписных листах фальшивые «автографы». Всего до участия были не допущены 12 кандидатов-самовыдвиженцев, среди которых скандалистка Любовь Соболь и небезызвестный Илья Яшин. Из-за незаконного митинга они были задержаны за многочисленные провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов. Полиция задержала их после попытки разбить у здания избиркома палатки на манер майдана. 

Политолог, публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин высказал свое мнение относительно случившегося. Он выразил надежду на то, что на законодательном уровне в Госдуме обратят внимание на произошедшее накануне у стен Московского избиркома, ужесточив нормы в отношении провокаторов. Им, по мнению политолога, должна грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Кроме того, он считает, что соратникам Навального стоит запретить заниматься политической деятельностью на длительный срок.

«Главное – это недопуск данных лиц больше к участию в выборах в связи с дискредитацией нашей политико-правовой системы в целом. Такие бы меры стимулировали данных лиц соображать головой, прежде чем заявлять такого рода действия или организовывать подобного рода протесты», — приводит «New Inform» слова эксперта.

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Автор: Алла Ларионова
#избирком #мосгордума #яшин #соболь

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