Минтруд назвал некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян

Минтруд РФ разрабатывает законопроект о диспансеризации, который позволит россиянам отпроситься с работы раз в год на день для похода по врачам. В пресс-службе ведомстве отметили, что это нельзя считать дополнительным выходным днем.

Об этом сообщает Интефакс в понедельник, 15 июля. Подчеркивается, что у работников старше 40 лет лишь появится возможность отпроситься, чтобы пройти медосмотр. Сейча законопроект прорабатывается с федеральными органами исполнительной власти.

«Обращаем внимание, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Минтруд работает над законопроектом о диспансеризации. Издание написало, что предлагается законодательно закрепить «право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров» россиянам старше 40 лет.