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14:44   15 Июля 2019
Россия

Путин призвал четко определить понятие «семейный бизнес»

Путин призвал четко определить понятие «семейный бизнес»

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы власти могли беспрепятственно поддерживать такие предприятия. Мнение он выразил на встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

По словам президента, семейный бизнес широко распространен во всем мире. Двигаться в этом направлении, безусловно, нужно, считает Путтин.

«Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку»,— отметил глава государства.

Путин также поддержал предложение Катырина внести в закон о развитии малого бизнеса поправку, уточняющую, что ТПП — часть инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #катырин #тпп #семейный бизнес

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