Правительство Петербурга обсуждает ликвидацию стихийных несанкционированных свалок

Петербургское правительство в понедельник, 15 июля, на заседании обсуждает экономическое развитие Северной Столицы, бесплатное оказание гражданам медпомощи, а также внесение изменений в постановление о правилах землепользования и застройки, сообщают «Невские новости».

Руководит заседанием врио губернатора города Александр Беглов. Власти обсуждают выполнение госпрограммы «Экономическое развитие и экономика знания в Санкт-Петербурге». Помимо этого Беглов и члены правительства подняли вопрос стихийных свалок, которых в городе становится больше.

«Надо обратить на это внимание жесткое. Разобраться с бытовым мусором и строительными отходами. Это все миллионы затрат. Привлекать частный бизнес к этому вопросу и в ближайшее время проехать посмотреть», – подчеркнул врио.

Отвечать за рост количества свалок должны власти районов Петербурга, а решать проблему нужно вместе с представителями комитета по благоустройству города. Вопрос взял под контроль лично Беглов.