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 Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой

Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой
14:54   15 Июля 2019
Россия

Правительство Петербурга обсуждает ликвидацию стихийных несанкционированных свалок

Правительство Петербурга обсуждает ликвидацию стихийных несанкционированных свалок

Петербургское правительство в понедельник, 15 июля, на заседании обсуждает экономическое развитие Северной Столицы, бесплатное оказание гражданам медпомощи, а также внесение изменений в постановление о правилах землепользования и застройки, сообщают «Невские новости».

Руководит заседанием врио губернатора города Александр Беглов. Власти обсуждают выполнение госпрограммы «Экономическое развитие и экономика знания в Санкт-Петербурге». Помимо этого Беглов и члены правительства подняли вопрос стихийных свалок, которых в городе становится больше.

«Надо обратить на это внимание жесткое. Разобраться с бытовым мусором и строительными отходами. Это все миллионы затрат. Привлекать частный бизнес к этому вопросу и в ближайшее время проехать посмотреть», – подчеркнул врио.

Отвечать за рост количества свалок должны власти районов Петербурга, а решать проблему нужно вместе с представителями комитета по благоустройству города. Вопрос взял под контроль лично Беглов.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #смольный #беглов

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