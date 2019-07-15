Матвиенко назвала реальным социальным лифтом для молодежи конкурс «Лидеры России»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 15 июля, отметила, что Москва делает многое не только для поддержки талантливой молодежи, но и для подготовки условий, способствующих профессиональному росту. По ее словам, есть замечательный всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», который охватывает всю страну.
«Создает реальные социальные лифты для талантливой молодежи», — добавила глава СФ.
Матвиенко считает, что самореализоваться молодежи также помогают различные гранты, специальные образовательные программы и форумы, которые проходят во многих регионах РФ. Страна хочет подчеркнуть востребованность молодежи.
«Вы нужны, на вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны», — резюмировала Матвиенко в ходе молодежного форума «Территория смыслов».
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на #ТСнавсегда: Что такое счастье? Универсального счастья нет. У разных поколений в разные времена, у каждого народа и человека оно свое. Фундаментальные основы едины – семья, дети, родители. pic.twitter.com/kMXe504INs— Территория Смыслов (@terrascientia) 15 июля 2019 г.