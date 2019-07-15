Матвиенко назвала реальным социальным лифтом для молодежи конкурс «Лидеры России»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 15 июля, отметила, что Москва делает многое не только для поддержки талантливой молодежи, но и для подготовки условий, способствующих профессиональному росту. По ее словам, есть замечательный всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», который охватывает всю страну.

«Создает реальные социальные лифты для талантливой молодежи», — добавила глава СФ.

Матвиенко считает, что самореализоваться молодежи также помогают различные гранты, специальные образовательные программы и форумы, которые проходят во многих регионах РФ. Страна хочет подчеркнуть востребованность молодежи.

«Вы нужны, на вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны», — резюмировала Матвиенко в ходе молодежного форума «Территория смыслов».