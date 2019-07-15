Глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин погиб при жесткой посадке вертолета Robinson под Солнечногорском в Подмосковье. Бывшая супруга рассказала, что он очень любил летать.

В беседе с «360» она призналась, что узнала о гибели летчика из новостей. Экс-жена пожаловалась, что следственные органы не раскрывают подробностей. Супруги прожили в браке 25 лет, однако недавно оформили развод. После расставания они продолжали общаться.

«Его жизнь была — это полеты. Все. Поэтому мы и расстались, потому что долгие командировки, полеты...Тяжело это было выдерживать», — рассказала Никитина.

Она добавила, что с Никитиным всегда летали Олег Чернигин и Петр Корнеюк. Однако первый летчик пилот не выходит на связь и не отвечает на SMS.

Вертолет Robinson жестко сел под Солнечногорском в Подмосковье вечером 14 июля. Жертвами стали двое. Пилот Игорь Никитин был наставником российского лидера Владимира Путина — обучал его управлению дельталетом.