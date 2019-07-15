Стариков призвал наказать осаждавших Мосгоризбирком провокаторов по закону

Общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков, комментируя поведение несостоявшихся кандидатов в Мосгордуму на несанкционированой акции в минувшее воскресенье, удивился, что соратник провоцировавшей полицию Любови Соболь — блогер Алексей Навальный все еще находится на свободе.

«Я считаю, что уголовную ответственность нужно применять к тем, чья вина установлена законом. И для меня совершенно не понятно, почему, например, на свободе Навальный, имеющий два условных срока. Так же нужно разделять людей, которыми манипулируют и самих провокаторов. Так что я считаю, что наказание должно быть, а степень его пусть устанавливает суд». — сказал Стариков изданию «Nation News».

Юрист ФБК Соболь вместе со своими соратниками Ильей Яшиным и Иваном Ждановым была задержана 14 июля на несанкционированном митинге у здания Московской городской избирательной комиссии. Поводом для акции стала ситуация с регистрацией кандидатов в Мосгордуму. В подписных листах независимых кандидатов эксперты обнаружили «мертвые души».

Ранее московская полиция обнаружила фабрику по «рисовке» подписей в поддержку Любови Соболь. «Рисовальщиков» подписных листов задержали в квартире на Шелепихинской набережной. За подделку подписей молодым людям платили две тысячи рублей за день.