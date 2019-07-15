Налог для самозанятых могут распространить на всю страну уже осенью

Налог на профессиональный доход, известный как «налог для самозанятых», уже осенью 2019 года может быть введен на территории всей страны. Такое мнение на круглом столе в Госдуме озвучил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Олег Николаев («Справедливая Россия»), передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Налог этот, скорее всего, будет вводиться и на другие регионы уже этой осенью. На всей территории России, чтобы дать возможность людям им пользоваться и мы приблизимся к задаче легализовать всех, кто работает у нас в стране. Мы сейчас по итогам круглого стола все предложения зафиксируем и будем активно использовать в части изменения законодательства», — сказал Николаев.

С начала 2019 года налог в качестве эксперимента действует в четырех регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. По данным статистики на 1 мая 2019 года, в этих субъектах РФ было зарегистрировано 74 455 самозанятых . Больше всего - в Москве и Подмосковье: 45 633 и 17 150 человек соответственно. По словам Николаева, распространение налога на профессиональный доход по всей стране, позволит в 2020 году увеличить число самозанятых до 800 тысяч человек.

Сейчас под новый режим попадают те, кто пишет тексты, создают сайты, занимаются перевозкой грузов, ремонтом квартир, стрижками, маникюром на дому, выпечкой тортов на заказ, выгулом животных за деньги и т.д. Главное - не иметь наемных работников с трудовыми договорами. «Справедливая Россия» предлагает расширить список и распространить режим на для разносной торговли с рук, ручных тележек и корзин.

Николаева поддержал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР)

«Наша партия поддерживает этот налог. Сейчас в четырех территориях идут регистрации, приходят те, кто никогда не платил, чтобы появилась история у них, чтобы они могли прийти в банк потом. Предприниматели должны понимать, что развитие без кредитования быть не может. Сегодня взаимодействие налоговой и предпринимательства вышли на новый уровень и стало регулярным. Задачи нет угробить бизнес, надо создать условия для прозрачных движений», — сказал Катасонов.

Ставка налога для самозанятых составляет 4% — если принимать деньги от физлиц, 6% — если от юрлиц и ИП. Налоговых деклараций на этом режиме нет, страховые взносы не обязательны. Также не нужны кассовые аппараты.