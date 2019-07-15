СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Подмосковье «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем «Шишкан».Его подозревают в причастности к похищению и убийству депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в понедельник, 15 июля. Шишканова проверяют на причастность к другим преступлениям. В операции по задержанию вора в законе участвовали работники СКР и ФСБ.

Дело об убийстве депутата Сидоровой завели в феврале 2012 года. Когда правоохранители оказались в ее доме в Малахове, они увидели следы крови, в доме было все перевернуто. Исчезли Сидорова, ее 73-летний муж, который возглавлял местную сельскохзфирму, 28-летний сын и 64-летняя сестра.