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СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

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14:19   15 Июля 2019
Россия

СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Подмосковье «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем «Шишкан».Его подозревают в причастности к похищению и убийству депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в понедельник, 15 июля. Шишканова проверяют на причастность к другим преступлениям. В операции по задержанию вора в законе участвовали работники СКР и ФСБ.

Дело об убийстве депутата Сидоровой завели в феврале 2012 года. Когда правоохранители оказались в ее доме в Малахове, они увидели следы крови, в доме было все перевернуто. Исчезли Сидорова, ее 73-летний муж, который возглавлял местную сельскохзфирму, 28-летний сын и 64-летняя сестра.

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Автор: Арсений Аскольский
#задержание #ск рф #вор в законе

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