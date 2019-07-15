Глава Мосгоризбиркома призвал окружные комиссии жаловаться на нарушения в полицию

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 15 июля призвал членов окружных комиссий обращаться в правоохранительные органы, если предвыборные кампании кандидатов в Мосгордуму выходят за рамки закона.

«Если действительно большой процент умерших, подлог, то мы в праве обратиться в правоохранительные органы. Отправить эти материалы. У нас уже было несколько случаев - возбуждали уголовные дела по таким товарищам. Их привлекали к ответственности: условное, штрафовали исполнителей. В каждом конкретном случае была доказана виновность исполнителей. Такой вариант развития событий возможен и сейчас. Пока окружные комиссии еще не обращались в правоохранительные органы - это их право. Если они сочтут, что действительно много таких фактов, то могут обратиться», — сказал Горбунов.

Подозрительные автографы в подписных листах независимых кандидатов обнаружил ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Около пятидесяти умерших москвичей «подписались» за выдвижение Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Кирилла Гончарова.

По словам общественника, оппозиции удалось в целом собрать не более 2000 подписей. Ремесло обратился в избирком с просьбой, чтобы все подписные листы с поддельными подписями были опубликованы.