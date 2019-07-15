Петербуржец заплатит штраф за оскорбление судебного пристава в WhatsApp

Мировой судья в понедельник, 15 июля, признал виновным жителя Петербурга 1974 года рождения, который унизил честь и достоинство судебного пристава, отправив оскорбительное сообщение через мессенджер WhatsApp. По информации газеты «Петербургский дневник», дело рассмотрел мировой судья участка в Выборгском районе на основании постановления об административном правонарушении, которое вынес заместитель прокурора Невского района.

Суд установил, что 44-летний петербуржец отправил судебному приставу-исполнителю оскорбительное сообщение в WhatsApp, чем унизил ее честь и достоинство. К делу приложили скриншоты переписки. Суд квалифицировал действия гражданина как оскорбление и в качестве наказания вынес административный штраф.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет наложение штрафа на граждан в размере до трех тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц — до 500 тысяч рублей.