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13:52   15 Июля 2019
Россия

«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»

«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»

В пресс-службе сервиса «Политике Сегодня» опровергли информацию о том, что «Яндекс.Такси» объединится с другим перевозчиком —«Везет». В «Яндексе» уточняют, что речь идет о покупке не самой группы компаний «Везет», а ее активов. 

«"Яндекс" не выкупал полностью группу компаний "Везет" и не планировал этого делать, а лишь приобрел активы», — дополнили в пресс-службе.

Акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекса.Такси» и до 71,5 миллионов долларов за выполнение KPI. Но точная сумма сделки не разглашается. Как итог, 56,2% акций будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

Сервис Яндекс.Такси не собирается объединяться с компанией «Везет»

Сейчас компании будут ждать одобрения сделки от Федеральной антимонопольной службы. Как ожидается, ее условия вступят в силу до конца этого года

В 2018 году сервис Яндекса выкупил компанию Uber. Обновленную организацию возглавил руководитель «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. Пользователи заказывают такси в каждом из приложений, однако водители объединены в одну платформу: так, вызывая машину в Uber, к пассажиру может приехать машина из таксопарка «Яндекса».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #такси #uber #яндекс.такси

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