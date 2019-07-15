Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лукашенко и Путин неформально встретятся 17 июля

Лукашенко и Путин неформально встретятся 17 июля

СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Депутат Федоров увидел антироссийские технологии на митинге оппозиции в Москве

Депутат Федоров увидел антироссийские технологии на митинге оппозиции в Москве

 Кинокритик Долин счел логичным решение назначить агентом 007 темнокожую женщину

Кинокритик Долин счел логичным решение назначить агентом 007 темнокожую женщину
Лукашенко и Путин неформально встретятся 17 июля

Лукашенко и Путин неформально встретятся 17 июля

СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

СК задержал «вора в законе» Шишканова по подозрению в убийстве депутата в Подмосковье

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Депутат Федоров увидел антироссийские технологии на митинге оппозиции в Москве

Депутат Федоров увидел антироссийские технологии на митинге оппозиции в Москве

 Кинокритик Долин счел логичным решение назначить агентом 007 темнокожую женщину

Кинокритик Долин счел логичным решение назначить агентом 007 темнокожую женщину
13:32   15 Июля 2019
Россия

Покупка китайцами Thomas Cook усилит позиции «Библио Глобуса» и «Интуриста»

Покупка китайцами Thomas Cook усилит позиции «Библио Глобуса» и «Интуриста»

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в понедельник, 15 июля, сообщил, что продажа старейшим европейским туроператором большей части бизнеса китайской Fosun Tourism Group не только увеличит консолидацию туристического рынка,но и усилит позиции российского сегмента Thomas Cook — компаний «Интурист» и «Библио Глобус». 

Британская компания Thomas Cook Group 12 июля проинформировала, что крупнейший акционер — китайская Fosun Tourism Group планирует выкупить туроператорское подразделение за 750 миллионов фунтов стерлингов (около 940 миллионов долларов)​​​. По информации Thomas Cook, компания активно обсуждает сделку с Fosun и основными банками-кредиторами.

Дмитрий Горин считает, если китайская компания Fosun Tourism Group купит значительную часть Thomas Cook, тогда это приведет к дальнейшей глобализации и консолидации туристического рынка. По его словам, Пекин активно развивает эту часть бизнеса, передает РИА Новости.

«Примером тому служат приобретение китайцами акций Skyscanner, Hit Trip, Booking.com и других компаний, связанных с туризмом», — объяснил советник главы Ростуризма.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #китай #ростуризм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...