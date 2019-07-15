Покупка китайцами Thomas Cook усилит позиции «Библио Глобуса» и «Интуриста»
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в понедельник, 15 июля, сообщил, что продажа старейшим европейским туроператором большей части бизнеса китайской Fosun Tourism Group не только увеличит консолидацию туристического рынка,но и усилит позиции российского сегмента Thomas Cook — компаний «Интурист» и «Библио Глобус».
Британская компания Thomas Cook Group 12 июля проинформировала, что крупнейший акционер — китайская Fosun Tourism Group планирует выкупить туроператорское подразделение за 750 миллионов фунтов стерлингов (около 940 миллионов долларов). По информации Thomas Cook, компания активно обсуждает сделку с Fosun и основными банками-кредиторами.
Дмитрий Горин считает, если китайская компания Fosun Tourism Group купит значительную часть Thomas Cook, тогда это приведет к дальнейшей глобализации и консолидации туристического рынка. По его словам, Пекин активно развивает эту часть бизнеса, передает РИА Новости.
«Примером тому служат приобретение китайцами акций Skyscanner, Hit Trip, Booking.com и других компаний, связанных с туризмом», — объяснил советник главы Ростуризма.