Депутат Федоров увидел антироссийские технологии на митинге оппозиции в Москве

Полиция в минувшее воскресенье задержала представителей оппозиции Любовь Соболь, Илью Яшина и Ивана Жданова на несанкционированном митинге у здания Московского избиркома, где требовали зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров усмотрел в мероприятии антироссийские технологии и призвал отправить нарушителей в тюрьму.

«Нужно пересажать их всех в тюрьму и все, у них путь один — тюрьма исправит. У нас за все предусмотрена ответственность, за что-то административная, за рецидивы и прочее — уголовная. Там очевидно были рецидивы. Там была антироссийская технология, они попытались ее сделать как на Украине, как в Молдове и Сирии. Везде все одинакового, они нагнали туда иностранных боевиков, тех же что и были в Тбилиси», — уверен парламентарий.

В минувшее воскресенье на несанкционированном митинге в Москве полиция задержала за провокации и вскоре отпустила несостоявшихся кандидатов в столичный парламент от блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Илью Яшина и Ивана Жданова. Ранее Мосгоризбирком обнаружил большой процент брака в их подписных листах, где были автографы не только живых, но и мертвых людей.

В конце июня полицейские задержали группу людей, которых подозревают в подделке подписей в поддержку Соболь. На видео попала целая «фабрика» по фальсификации документов, а ролик вскоре оказался в сети. На кадрах видны листовки и плакаты в поддержку соратницы Навального.