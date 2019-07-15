Кинокритик Долин счел логичным решение назначить агентом 007 темнокожую женщину

В 25-ом фильме о про Джеймса Бонда агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

Решение сменить пол культовому агенту 007 могло быть принято под влиянием соавтора картины Фиби Уоллер-Бридж, известной своими феминистическими взглядами. В предыдущих сериях бондианы, начиная с 2006 года, главную роль в шпионской кинофраншизе исполнял актер Дэниэл Крэйг.

В беседе с «Политикой Сегодня» кинокритик Антон Долин сказал, что это информация Daily не похожа на фейк. Более того, такое развитие событий вполне логичное.

«Почему бы и не сыграть агента актрисе Линч? Сюжет последнего фильма заканчивается тем, что Джеймс Бонд уволился из MI6. Легендарный агент при этом остается главным персонажем», — говорит Долин.

По сюжету нового фильма Джеймс Бонд отправится отдыхать на Ямайку, в MI6 номер 007 присваивают новому оперативнику, женщине, которую и должна исполнить Линч.