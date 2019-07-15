Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Вышинского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией вокруг главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в том числе за судебным процессом.

Так Песков прокомментировал заседание суда по делу журналиста, которое состоится в понедельник, 15 июля, в суде Киева.

«Мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно он выйдет на свободу», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook, что Вышинский может выйти на свободу уже в понедельник. Ожидается, что это будет официальное освобождение по решению суда.

Журналиста арестовали в мае 2018 года в Киеве. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.