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 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

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13:14   15 Июля 2019
Россия

Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Вышинского

Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Вышинского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией вокруг главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в том числе за судебным процессом.

Так Песков прокомментировал заседание суда по делу журналиста, которое состоится в понедельник, 15 июля, в суде Киева.

«Мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно он выйдет на свободу», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook, что Вышинский может выйти на свободу уже в понедельник. Ожидается, что это будет официальное освобождение по решению суда.

Журналиста арестовали в мае 2018 года в Киеве. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #песков #кремль #вышинский

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