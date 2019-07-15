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13:47   15 Июля 2019
Россия

Глава Мосгоризбиркома назвал основной проблемой сбора подписей фальсификации

Глава Мосгоризбиркома назвал основной проблемой сбора подписей фальсификации

Глава Мосгоризбиркова Валентин Горбунов назвал основной проблему сбора подписей их фальсификации. Об этом он заявил 15 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 

Ведущие задали Горбунову вопрос о трудностях процедуры сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Мосгордуму. Глава Мосгоризбиркома подчеркнул, что есть только одна проблема, и она касается добросовестного сбора. По его словам, некоторые кандидаты предъявляли подписи умерших людей. 

«С потолка рисовали эти фамилии, из каких-то баз других. Если есть такие подписи, тогда надо разбираться со своими сборщиками, спрашивать с них: как умершие люди попадают туда», — заявил председатель комиссии. 

Ранее полиция Москвы обнаружила фабрику по «рисовке» подписей в поддержку юриста ФБК Любови Соболь. «Штаб» располагался в квартире на Шелепихинской набережной. За подделку подписных листов в пользу несистемных кандидатов «рисовальщикам» платили по две тысячи рублей за смену. Похожим образом кампании вели Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Сами кандидаты свою причастность к массовым фальсификациям отрицают.

Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло в минувшую пятницу заявил, что члены Мосгоризбиркома обнаружили «мертвые души» в подписных листах независимых кандидатов в Мосгордуму. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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