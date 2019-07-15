Глава Мосгоризбиркома назвал основной проблемой сбора подписей фальсификации

Глава Мосгоризбиркова Валентин Горбунов назвал основной проблему сбора подписей их фальсификации. Об этом он заявил 15 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ведущие задали Горбунову вопрос о трудностях процедуры сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Мосгордуму. Глава Мосгоризбиркома подчеркнул, что есть только одна проблема, и она касается добросовестного сбора. По его словам, некоторые кандидаты предъявляли подписи умерших людей.

«С потолка рисовали эти фамилии, из каких-то баз других. Если есть такие подписи, тогда надо разбираться со своими сборщиками, спрашивать с них: как умершие люди попадают туда», — заявил председатель комиссии.

Ранее полиция Москвы обнаружила фабрику по «рисовке» подписей в поддержку юриста ФБК Любови Соболь. «Штаб» располагался в квартире на Шелепихинской набережной. За подделку подписных листов в пользу несистемных кандидатов «рисовальщикам» платили по две тысячи рублей за смену. Похожим образом кампании вели Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Сами кандидаты свою причастность к массовым фальсификациям отрицают.

Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло в минувшую пятницу заявил, что члены Мосгоризбиркома обнаружили «мертвые души» в подписных листах независимых кандидатов в Мосгордуму.