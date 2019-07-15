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13:47   15 Июля 2019
Россия

Активисты «Молодежки ОНФ» помогут восстановить объекты в Иркутской области

Активисты «Молодежки ОНФ» помогут восстановить объекты в Иркутской области

Пострадавшим при наводнении в Иркутской области помогут активисты региональных команд молодежного направления «Молодежка ОНФ» из Иркутстка, Тывы, Хакасии, Красноярского края и Бурятии. Об этом 15 июля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения. 

По словам руководителя «Моложеки ОНФ», среди сотни ребят, которые поедут помогать жителям Иркутска, есть плотники, врачи, профессиональные столяры и ветеринары.

«Мы связались с администрациями районов, в которые выезжаем, заказали пиломатериалы — в каждый населенный пункт порядка 12,5 кубометров», — заявил он.

Он также заявил, что добровольцы планируют работать до 20 июля, однако срок пребывания в регионе может быть продлен. В ОНФ добавили, что более 120 представителей «Молодежки» отправятся в Нижнеудинский, Тайшетский и Тулунский районы, чтобы разобрать завалы, восстановить инфраструктуру, а также помочь людям. 

В конце июня в Иркутской области начались паводки, из-за которых погибли 25 человек, еще восемь человек числятся как пропавшие без вести. Всего в результате ЧП госпитализировали 666 человек, в том числе 146 детей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #иркутск #общество #волонтеры #паводки #добровольцы

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