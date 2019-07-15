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13:01   15 Июля 2019
Россия

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 15 июля, работает в Москве. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрий Песков. Главу государства ожидают внутренние мероприятия, совещания, экспертные встречи.

Из публичных мероприятий состоится встреча президента с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. По словам Пескова, такие встречи проводятся регулярно.

«Все-таки это достаточно важная организация с точки зрения экономики», — отметил пресс-секретарь президента.

Он пообещал проинформировать журналистов о темах, которые будут затрагиваться.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #катырин #тпп

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