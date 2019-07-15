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12:41   15 Июля 2019
Россия

Мосгоризбирком опроверг заявления оппозиционеров об отказе в регистрации

Мосгоризбирком опроверг заявления оппозиционеров об отказе в регистрации

Кандидатам в Мосгордуму, участвовавшим в несанкционированной акции, пока не отказано в регистрации. Об этом 15 июля заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. 

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что в Мосизбиркоме равный подход ко всем кандидатам. 

«Наши специалисты работают не первый год. Эти же специалисты проверяли в ходе муниципальных кампаний. Когда было все нормально, всех регистрировали, все участвовали в выборах и были даже избраны. У нас система избирательных комиссий работает в рамках законодательства. И у нас отношение ко всем кандидатам, независимо от тех ярлыков, которые они друг другу вешают — ровный подход ко всем», - добавил Горбунов.

Накануне после несанкционированной акции в Москве были задержаны и вскоре выпущены Илья Яшин и Дмитрий Гудков, которые организовали митинг в связи с недопуском на выборы в Мосгордуму. Кандидаты получили отказ из-за большого количества недействительных подписей в их поддержку. Однако в свое время оба этих кандидата без проблем проходили фильтр на муниципальных выборах и даже становились депутатами.

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Автор: Софья Белоцерковская
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