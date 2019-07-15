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Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

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12:51   15 Июля 2019
Весь мир

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократическая партия США осудила американского лидера  Дональда Трампа за критику представительниц партии из конгресса, преимущественно состоящей из иностранцев. Демократы заявили, что президент— расист и ксенофоб.

Трамп назвал правительства государств, из которых прибыли «прогрессивные» женщины-демократы из конгресса США «коррумпированными и неспособными». Он подчеркнул, что такие люди не должны указывать «самой великой и сильной нации на Земле», как нужно управлять США. Хозяин Белого дома также предложил сенаторам вернуться на родину, восстановить свои страны, а потом рассказать, как они это сделали.

«Думаю, (спикер палаты представителей) Нэнси Пелоси будет счастлива устроить бесплатные поездки», — написал Трамп.

Пелоси заявила, что «отвергает ксенофобские комментарии Дональда Трампа, которыми можно разделить нацию». Демократов высказывания президента, напротив, скорее объединили. Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них быстро отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса — Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар.

Они подчеркнули в Twitter, что «страной, откуда они приехали и страной, которой они присягнули, были Соединенные Штаты»  

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #трамп #демократы

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