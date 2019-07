Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократическая партия США осудила американского лидера Дональда Трампа за критику представительниц партии из конгресса, преимущественно состоящей из иностранцев. Демократы заявили, что президент— расист и ксенофоб.

Трамп назвал правительства государств, из которых прибыли «прогрессивные» женщины-демократы из конгресса США «коррумпированными и неспособными». Он подчеркнул, что такие люди не должны указывать «самой великой и сильной нации на Земле», как нужно управлять США. Хозяин Белого дома также предложил сенаторам вернуться на родину, восстановить свои страны, а потом рассказать, как они это сделали.

Пелоси заявила, что «отвергает ксенофобские комментарии Дональда Трампа, которыми можно разделить нацию». Демократов высказывания президента, напротив, скорее объединили. Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них быстро отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса — Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар.

I reject @realDonaldTrump’s xenophobic comments meant to divide our nation. Rather than attack Members of Congress, he should work with us for humane immigration policy that reflects American values. Stop the raids - #FamiliesBelongTogether!