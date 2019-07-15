Минздрав упростит выписку наркотических препаратов на дому

Минздрав должен проработать вопрос упрощения выписки психотропных и наркотических лекарств на дому. Соответствующее поручение вице-премьера Татьяны Голиковой обозначено в протоколе заседания попечительского совета. Об этом 15 июля сообщает ТАСС.

В документе сказано, что ведомство должно внести поправки в приказ Минздрава России «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» (от 1 августа 2012 года №54н) по вопросу упрощения выписки наркотических лекарств на дому.

Ранее Минздрав изменил систему расчета потребности препаратов для паллиативных больных. Теперь берется в расчет не только число коек, но и количество реальных пациентов. Голикова также добавила, что Минздрав, Минпромторг и Московский эндокринный завод в настоящее время узнают реальное количество нуждающихся в препаратах.