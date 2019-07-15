Медведев постановил ускорить выплаты пострадавшим от наводнения в Приангарье

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Об этом говорится на странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

Дождевой паводок коснулся 107 населенных пунктов Иркутской области. Режим ЧС действовал в муниципальных образованиях региона с июня. Сильнее всего пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы.

Всего за период паводка оказались подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживают 34 234 человека. Стихия разрушила 11 мостов, размыла 48 участков дорог. Серьезно пострадали объекты здравоохранения, образования и культуры.

Жертвами паводка стали 25 человек, пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, чья судьба неизвестна.