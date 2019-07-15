Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

 Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов

Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

 Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

 Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов

Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

 Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД
12:31   15 Июля 2019
Россия

Медведев постановил ускорить выплаты пострадавшим от наводнения в Приангарье

Медведев постановил ускорить выплаты пострадавшим от наводнения в Приангарье

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Об этом говорится на странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

Дождевой паводок коснулся 107 населенных пунктов Иркутской области. Режим ЧС действовал в муниципальных образованиях региона с июня. Сильнее всего пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы.

Всего за период паводка оказались подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживают 34 234 человека. Стихия разрушила 11 мостов, размыла 48 участков дорог. Серьезно пострадали объекты здравоохранения, образования и культуры.

Жертвами паводка стали 25 человек, пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, чья судьба неизвестна.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#медведев #паводок #выплаты #иркусткая область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...