Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов

«Независимые» кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь и Илья Яшин изначально не собирались доходить до этого этапа выборов, уверен политолог Владимир Джаралла. По его мнению этим скандально известным деятелям только был нужен повод для новых провокаций.

Избирком не допустил до выборов девять кандидатов, в числе которых Соболь и Яшин, из-за недостоверности их подписных документов. В ходе предвыборной гонки их имена постоянно оказывались в центре целого ряда скандалов, связанных с массовой подделкой подписей. На московских квартирах нашли целые «фабрики», где «рисовались» подписные листы в их поддержку. Эти «оппозиционные» деятели не брезговали подкупом избирателей и использованием «автографов» умерших людей.

Крымский политолог Джаралла беседе с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» отметил, что существует несколько общих моментов в предвыборных кампаниях Соболь, Яшина и других оскандалившихся кандидатов.

«Все произошедшее со сбором подписей, все поведение оппозиционных кандидатов свидетельствует о том, что они знали, что у них ничего не получится. Этому были постоянно посвящены их высказывания, шло постоянное нагнетание в электронных СМИ этих вопросов. Поэтому, когда все произошло, к этому моменту общественность была подготовлена», — заявил он.

После этого соратники скандально известного блогера Алексея Навального решили устроить несанкционированную акцию 14 июля, пытаясь раздуть из этого очередную провокацию. «Кандидаты» тщательно разработали стратегию политической игры. Однако задача ее заключается не в эффективной работе на благо страны, а на борьбу с существующими порядками.

«Тем самым, мы видим характерную черту – не желание работать по закону, менять законы, если они чем-то не подходят, а все время бороться, приходя к власти, для того, чтобы именно для них закон был исключением», — заметил Джаралла.

Политолог уверен, что дела с подделкой подписей теперь необходимо расследовать с установлением всех причастных к их фальсификации. Он также заявил, что на подлог навальновские протеже пошли сознательно на последнем этапе, когда поняли, что собрать нужное количество у них не получится. Для этого, считает эксперт, им был необходим скандал.

ЦИК должен дисквалифицировать нарушителей за то, что они сделал, по меньшей мере на пять лет. В это время они не должны иметь права участвовать в выборах.

«Даже то, что касается демонстраций, это вполне можно проводить. Но только в том случае, если они не нарушают права других граждан. Ну а если нарушают, то следует предпринимать ограничительные меры, что мы и наблюдаем в данном случае», — добавил Джаралла.

И в административном, и в уголовном, и в гражданском кодексе РФ можно найти немалое количество статей, связанных с избирательным процессом. Это поможет наказать всех виновных, добавил политолог.