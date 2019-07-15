РФ интересует развитие торгово-экономического сотрудничества с Индонезией

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в понедельник, 15 июля, сообщил, что Москву интересует не только наращивании торгово-экономических и инвестиционных связей, но и продвижение проектов в области атомной энергетики с Индонезией.

По его словам, сейчас имеются все предпосылки для вывода российско-индонезийского сотрудничества на новый качественный уровень​​​. Москва готова продвигать атомную энергетику, спутниковые технологии, системы управления воздушным движением, авиастроение, автомобилестроение, коммуникационно-информационные технологии.

«РФ заинтересована в наращивании торгово-экономических и инвестиционных связей с Индонезией», — сказал сенатор.

Парламентские группы дружбы — эффективный и полезный механизм обмена мнениями по широкому кругу вопросов, считает Тимченко. Работа способствует укреплению взаимопонимания и практической кооперации между парламентами РФ и Индонезии.