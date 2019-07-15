Только 22% россиян полностью выступают за запрет на телефоны в школах

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на тему абсолютного запрета на использование телефонов в школах.

Более половины россиян, а именно 55 процентов, выбрали ответ «полностью не поддерживаю» и «скорее не поддерживаю» инициативу. Только 22 процента выступают абсолютно «за», еще 20 процентов респондентов ответили «скорее поддерживаю» запрет на телефоны в школьных учреждениях.

Вместе с тем, 67 процентов опрошенных положительно оценили запрет на использование смартфона в классе. Эта цифра несколько ниже прошлогодних результатов — 73 процента. 62 процента людей уверены, что ограничение в использовании телефона повысит успеваемость. В 2018 году так считали почти 70 процентов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 7 июля этого года. Специалисты обзвонили 1,6 тысячи людей старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет два с половиной процента.

Напомним, что в начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о проблеме, когда школьники использую мобильные телефоны в учебное время. До конца месяца специальная рабочая группа предложит варианты решения вопроса.