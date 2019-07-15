«Сапсан» сбил человека насмерть под Петербургом

Поезд «Сапсан» насмерть сбил человека в Тосненском районе Ленобласти. Трагедия случилась 14 июля днем. Об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Как уточнили в полиции, сообщение о наезде на человека поступило в 15:40. Позже стало известно, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист поезда попытался предотвратить наезд, однако мужчина все равно погиб. По словам правоохранителей, это был 43-летний житель Чувашской республики.

«В настоящее время транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о ДТП с участием поезда в Псковской области. Поезд врезался в грузовик, выехавший на железнодорожный переезд и нарушивший ПДД, на перегоне Заваруйка — Себеж. Машинист поезда и его помощник погибли.