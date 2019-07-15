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12:05   15 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Национальная полиция Украины с понедельника, 15 июля, перешла на усиленный вариант работы из-за предстоящих выборных мероприятий в парламент. Об этом ведомство сообщило в Facebook со ссылкой на заместителя главы органов Александра Фацевича.

«С сегодняшнего дня [15 июля] Нацполиция переведена на усиленный вариант несения службы», — указано в публикации.

В таком режиме стражи порядка будут работать до 28 июля.

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.

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Автор: Анна Манц
#украина #выборы #полиция #парламент

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