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12:14   15 Июля 2019
Россия

«Яндекс.Такси» объединится с группой компаний «Везет»

«Яндекс.Такси» объединится с группой компаний «Везет»

Сервис «Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет», предоставляющей услуги вызова такси. Акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекса.Такси» и до 71,5 миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса» в понедельник, 15 июля.

При этом сумма сделки не называется. Соглашение заключат до конца года. В течение трех лет «Яндекс.Такси» вложит около восьми миллиардов в развитие такси в регионах, из них примерно четыре миллиарда рублей направят на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок. Остальную сумму вложат в программы поддержки местных таксопарков и водителей.

Отмечается, что пользователи сервисов «Везет» после сделки с «Яндексом» продолжат вызывать машины через ранее установленные приложения Rutaxi и «Везет».

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Автор: Арсений Аскольский
#активы #яндекс.такси

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