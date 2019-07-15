«Яндекс.Такси» объединится с группой компаний «Везет»

Сервис «Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет», предоставляющей услуги вызова такси. Акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекса.Такси» и до 71,5 миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса» в понедельник, 15 июля.

При этом сумма сделки не называется. Соглашение заключат до конца года. В течение трех лет «Яндекс.Такси» вложит около восьми миллиардов в развитие такси в регионах, из них примерно четыре миллиарда рублей направят на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок. Остальную сумму вложат в программы поддержки местных таксопарков и водителей.

Отмечается, что пользователи сервисов «Везет» после сделки с «Яндексом» продолжат вызывать машины через ранее установленные приложения Rutaxi и «Везет».