Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

 Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов

Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

 Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

 Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов

Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

 Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД
11:58   15 Июля 2019
Россия

Двое объявленных в розыск украинцев задержаны на границе с Крымом

Двое объявленных в розыск украинцев задержаны на границе с Крымом

Двое объявленные в федеральный и международный розыск украинцев задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России. 

В сообщении сказано, что при въезде в Крым пограничники выявили двух объявленных в розыск граждан Украины. 

«Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска», — передает ведомство. 

Оба украинских гражданина попытались попасть на полуостров через пункт пропуска Армянск. 

Один из задержанных — молодой человек 1991 года рождения, находившийся в межгосударственном розыске. Позже удалось выяснить, что он был осужден в Молдавии за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Второй задержанный — гражданин Украины 1985 года рождения. Его подозревают в убийстве на территории Крыма. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #крым #розыск #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...