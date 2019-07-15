Двое объявленных в розыск украинцев задержаны на границе с Крымом

Двое объявленные в федеральный и международный розыск украинцев задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.

В сообщении сказано, что при въезде в Крым пограничники выявили двух объявленных в розыск граждан Украины.

«Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска», — передает ведомство.

Оба украинских гражданина попытались попасть на полуостров через пункт пропуска Армянск.

Один из задержанных — молодой человек 1991 года рождения, находившийся в межгосударственном розыске. Позже удалось выяснить, что он был осужден в Молдавии за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Второй задержанный — гражданин Украины 1985 года рождения. Его подозревают в убийстве на территории Крыма.