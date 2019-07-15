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11:57   15 Июля 2019
Россия

Мост в Тайшетском районе отремонтируют после паводка

Мост в Тайшетском районе отремонтируют после паводка

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий поручил главе Иркутской области восстановить берегоукрепительные сооружения и мост в поселке Соляная Тайшетского района. По его словам, первостепенная задача в поселке Соляная — восстановить берегоукрепительные сооружения на реке Бирюса, которые в результате паводка размыло.

«Также необходимо укрепить пешеходный мост», — добавил Ставицкий.

Главе Иркутской области Сергею Левченко порекомендовали не позднее 15 июля 2019 года заключить договора с проектным институтом министерства обороны РФ на обследование и выдачу рекомендаций на ремонтно-восстановительный работы. Также поручили не позднее вторника, 16 июля, обеспечить необходимые ресурсы в рамках рекомендаций по результатам обследования проектного института.

Глава муниципального образования Соляная Юрий Донской отмечал, что берегоукрепительные сооружения реконструировали в 2013 году, поэтому последствия паводка «значительно смягчились». Однако уровень воды в реке Бирюса превысил расчетные показатели сооружений на 75 сантиметров, поэтому сооружения размыло. В связи с этим нужно их укрепить песчано-гравийной смесью.

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Автор: Анатолий Кубарев
#паводок #общество #мост #иркутская область

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