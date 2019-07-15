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 Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД
12:25   15 Июля 2019
Весь мир

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung назначил Россию ответственной за будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия расторгла договор о РСМД и поставила под серьезную угрозу нашу безопасность, - уверяет генсек. - Москва должна использовать свой последний шанс спасти его».

Договор о ракетах в статье для немецкого издания Столтенберг называет не иначе как «вашингтонский». То же прилагательное, но с другим существительным в беседе с «Политикой Сегодня» использовал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в отношении генсека НАТО. 

 «Столтенберг в данном случае работает политическим пропагандистом. И даже не НАТОвским, а вашингтонским», — возмущается сенатор.

Морозов напомнил, что Россия до последнего старалась спасти ДРСМД. Но это не удалось, поскольку вторая сторона договора - США - поставила задача его уничтожить.

«Наше Минобороны когда предъявило «спорную» ракету (9М729 - прим. ред), показали размер ее размер топливного бака — доказали, что она не попадает под действие договора. Все это доказывает, что Россия до последнего стремилась спасти договор», — говорит сенатор.

Заявления Столтенберга сенатор Морозов называет «голой пропагандой миролюбия Вашингтона и НАТО».

«Еще я читаю в этом определенный страх, потому что Столтенберг — европеец. И он прекрасно понимает, что крах этого договора неизбежно может повлечь появления ракет тех типов, которые указаны в договоре, что также угрожает Европе», — полагает Морозов.

Не понимать этого Столтенберг не может. Потому как он — военный. Это попытка показать свое миролюбие и скрыть испуг Европы, отмечает сенатор.

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Автор: Валерия Крутецкая
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