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11:37   15 Июля 2019
Россия

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране

 

Россияне смогут снимать за один раз на кассах магазинов до трех тысяч рублей, но только при условии совершения покупки. Банки России намерены расширить проект по снятию наличных на всю страну. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова вице-президента Ассоциации банков РФ Алексея Войлукова. 

«Про риски тут можно сказать, что они стандартные, как и при обычных действиях с банковской картой. Что касается ограничений, то тут речь идёт о лимите снятия суммы за раз — предполагается 3000 рублей», — заявил он. 

Войлуков подчеркнул, что в зависимости от востребованности услуги лимит может быть скорректирован. Он также добавил, что ограничение на сумму три тысячи рублей установлено для уменьшение риска мошенничества. 

Ранее «Известия» со ссылкой на Войлукова сообщали, что эксперимент по снятию наличных с карт в кассах магазинов будет расширен по всей России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #деньги #общество #наличные #карта #кассы

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