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 Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов

Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

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11:54   15 Июля 2019
Россия

МГИК усилила безопасность после митинга оппозиции

МГИК усилила безопасность после митинга оппозиции

Металлические ограждения и сотрудники полиции появились у здания Московской избирательной комиссии после несанкционированного митинга оппозиции, сообщает РИА Новости 15 июля.

Полицейские проверяют документы приходящих и охраняют внутренний двор учреждения.

Накануне состоялся митинг якобы в поддержку независимых кандидатов. В нем, в частности, участвовали юрист так называемого ФБК Любовь Соболь и Илья Яшин. Напомним, что их не допустили до выборов из-за большого числа недействительных подписей. Вышеназванные кандидаты пытались саботировать и без того несанкционированное мероприятие. Сотрудники полиции несколько раз просили собравшихся разойтись, однако этого, по всей видимости, не слышали Соболь и Яшин. Юрист и вовсе начала бросаться на стражей порядка, за что ее и задержали.

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Автор: Анна Манц
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