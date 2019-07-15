МГИК усилила безопасность после митинга оппозиции

Металлические ограждения и сотрудники полиции появились у здания Московской избирательной комиссии после несанкционированного митинга оппозиции, сообщает РИА Новости 15 июля.

Полицейские проверяют документы приходящих и охраняют внутренний двор учреждения.

Накануне состоялся митинг якобы в поддержку независимых кандидатов. В нем, в частности, участвовали юрист так называемого ФБК Любовь Соболь и Илья Яшин. Напомним, что их не допустили до выборов из-за большого числа недействительных подписей. Вышеназванные кандидаты пытались саботировать и без того несанкционированное мероприятие. Сотрудники полиции несколько раз просили собравшихся разойтись, однако этого, по всей видимости, не слышали Соболь и Яшин. Юрист и вовсе начала бросаться на стражей порядка, за что ее и задержали.