Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

 Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов

Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

 Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

 Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов

Яшин и Соболь сознательно подделывали подписи и должны быть отстранены от выборов
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

 Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

 Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД

Сенатор Морозов назвал «голой пропагандой миролюбия» слова Столтенберга о ДРСМД
11:38   15 Июля 2019
Россия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело, которое ранее завели на бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области  — министра финансов Московской области Алексея Кузнецова»,  — сказал Куренной, подчеркнув, что дело направлено в Басманный суд.

Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрате. Следствие считает, что с 2005 года по 2008 год чиновник вместе с некоторыми должностными лицами из правительства области похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также деньги региональных компаний на сумму более 11 миллиардов рублей. Полученные деньги были потрачены на предметы роскоши.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#суд #коррупция #хищение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...