Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело, которое ранее завели на бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов Московской области Алексея Кузнецова», — сказал Куренной, подчеркнув, что дело направлено в Басманный суд.

Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрате. Следствие считает, что с 2005 года по 2008 год чиновник вместе с некоторыми должностными лицами из правительства области похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также деньги региональных компаний на сумму более 11 миллиардов рублей. Полученные деньги были потрачены на предметы роскоши.