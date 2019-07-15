Агента 007 сыграет темнокожая актриса

Темнокожая актриса из Великобритании Лашана Линч сыграет агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает газета Daily Mail в понедельник, 15 июля.

Самого Бонда по-прежнему будет играть Дэниел Крейг. По сюжету он уедет отдыхать на Ямайку, а героиня Линч временно его заменит. Во время отсутствия агента 007 MI6 выдаст ей новое кодовое имя.

Напомним, британский актер Дэниел Крейг играет Джеймса Бонда во всех фильмах с 2006 года. Весной 2016 года он заявил, что не собирается больше входить в эту роль. Тогда в соцсетях в шутку предложили сделать агентом с лицензией на убийство женщину.