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11:42   15 Июля 2019
Весь мир

Агента 007 сыграет темнокожая актриса

Агента 007 сыграет темнокожая актриса

Темнокожая актриса из Великобритании Лашана Линч сыграет агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает газета  Daily Mail в понедельник, 15 июля.

Самого Бонда по-прежнему будет играть Дэниел Крейг. По сюжету он уедет отдыхать на Ямайку, а героиня Линч временно его заменит. Во время отсутствия агента 007 MI6 выдаст ей новое кодовое имя.

Напомним, британский актер Дэниел Крейг играет Джеймса Бонда во всех фильмах с 2006 года. Весной 2016 года он заявил, что не собирается больше входить в эту роль. Тогда в соцсетях в шутку предложили сделать агентом с лицензией на убийство женщину.

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Автор: Арсений Аскольский
#джеймс бонд #линч #темнокожаяженщина

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