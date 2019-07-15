Почти две тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Министерство обороны РФ обнародовало информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев за 15 июля 2019 года. По информации российского МО, из Ливана в САР за сутки вернулись 398 беженцев, среди них 120 женщин и 203 ребенка, а из Иордании — 1 538 человек, женщин — 461, а детей — 784.

Сирийцы прошли через ливанские пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а также через иорданский «Насиб». В течение суток на родину вернулись 1 936 беженцев. Инженерные подразделения сирийских вооруженных сил за сутки проверили местность и объекты в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра и Дума. Разминировали 2,1 гектара территории, а также обнаружили уничтожили 32 взрывоопасных предмета.

Всего организовали и провели 2 164 гуманитарные акции. Сирийцам доставили и распределили более трех тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.