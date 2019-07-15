ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца

ФСБ попросила продлить арест украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, на три месяца. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Ксению Первовласенко.

«Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А.А., Эйдера А.Д., Сороки В.В. — до 26 октября 2019, в отношении остальных — до 24 октября 2019», — передает агентство ее слова.

Ранее стало известно, что расследование инцидента уже завершено. Всем 24 задержанным морякам предъявили обвинение к окончательной редакции по статье УК РФ о незаконном пересечении границы России в составе организованной группы, заявил адвокат Николай Полозов.

Он также сообщил, что суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство о продлении сроков ареста, а позже участники процесса смогут ознакомиться с уголовными делами. Адвокат заявил, что дело насчитывает 20 томов, однако, учитывая количество обвиняемых и их защитников, ознакомление может занять минимум три месяца.

В конце ноября прошлого года украинские военные корабли нарушили государственную границу России в акватории Черного моря. Моряки опасно маневрировали в течение нескольких часов и не реагировали на законные требования российских властей. Для задержания кораблей российским пограничникам пришлось применить оружие. Всех задержанных моряков обвинили в нарушении госграницы РФ.