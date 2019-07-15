Орешкин поделился впечатлениями о поездке в Тольятти на Lada Xray

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин посетил завод «АвтоВАЗа» в Тольятти с главой Самарской области Дмитрием Азаровым. Министр рассказал о впечатлениях от поездки из Москвы на автомобиле LADA XRAY.

Орешкин назвал ее «очень хорошей машиной». Глава ведомства отметил, что развитием «АвтоВАЗа» интересуются и другие государства, например, Франция. При этом он заявил о необходимости «заниматься» состоянием федеральной трассы М-7 «Волга».

«Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», —приводит слова министра РИА Новости.

По словам Орешкина, его ведомство подготовит доклад для совещания с премьером Дмитрием Медведевым, на котором обсудят необходимость строительства новой платной автострады между Москвой и Казанью либо реконструкции М-7. Министр добавил, что большая часть дорог уже находится в хорошем состоянии.