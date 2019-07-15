Контрафактный алкоголь стали чаще уничтожать в РФ

В Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) рассказали об увеличении объемов ликвидации нелегальной алкогольной продукции. Как сообщает News.ru, в прошлом году число контрафакта увеличилось на 38%. Помимо этого, за шесть с половиной месяцев этого года его объемы почти достигли показателей за весь 2017 год.

Росалкогольрегулирование находится в ведении Минфина. Служба уничтожает контрафакт по решению суда. Ее сотрудники заявили изданию, что общее количество нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции по решению российских судов в 2017 году составило 8,9 миллионов литров, в 2018 году — 12,3 млн литров, а с начала 2019 года по состоянию на 11 июля 2019 года — 7,15 млн литров.

Больше всего контрафактного алкоголя было изъято сотрудниками службы во время контрольных мероприятий на Северном Кавказе (Северная Осетия, Дагестан), в Краснодарском крае и в Центральной России (Рязанская и Белгородская области).